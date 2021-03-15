Borsada endekslerin değişimi
15.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 15.03.2021 18:59
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.130-0,32BIST SINAİ2.7620,29BIST GIDA, İÇECEK2.173-0,25BIST TEKSTIL, DERİ1.1340,10BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.130
|-0,32
|BIST SINAİ
|2.762
|0,29
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.173
|-0,25
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.134
|0,10
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.009
|1,28
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.234
|-0,54
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.069
|-0,28
|BIST METAL ANA
|4.927
|0,15
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.137
|2,20
|BIST MADENCİLİK
|1.680
|-1,53
|BIST HİZMETLER
|1.248
|0,11
|BIST ELEKTRİK
|99
|0,68
|BIST ULAŞTIRMA
|2.003
|0,89
|BIST TURİZM
|401
|-2,06
|BIST TİCARET
|3.535
|0,05
|BIST İLETİŞİM
|417
|0,18
|BIST SPOR
|963
|-1,74
|BIST İNŞAAT
|1.676
|0,65
|BIST MALİ
|1.575
|-0,59
|BIST BANKA
|1.351
|-1,57
|BIST SİGORTA
|6.772
|1,16
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.608
|2,96
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.426
|0,14
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|708
|-0,91
|BIST TEKNOLOJİ
|2.140
|2,25
|BIST BİLİŞİM
|1.031
|3,59
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.263
|-1,81
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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