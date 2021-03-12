Borsada endekslerin değişimi
12.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 12.03.2021 19:31
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.147-0,19BIST SINAİ2.7540,29BIST GIDA, İÇECEK2.1790,56BIST TEKSTIL, DERİ1.133-1,57BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.147
|-0,19
|BIST SINAİ
|2.754
|0,29
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.179
|0,56
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.133
|-1,57
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.984
|0,73
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.246
|-0,11
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.075
|-0,57
|BIST METAL ANA
|4.920
|1,16
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.048
|0,47
|BIST MADENCİLİK
|1.706
|-0,84
|BIST HİZMETLER
|1.247
|-0,06
|BIST ELEKTRİK
|98
|1,05
|BIST ULAŞTIRMA
|1.985
|-1,68
|BIST TURİZM
|409
|2,01
|BIST TİCARET
|3.533
|0,70
|BIST İLETİŞİM
|416
|-0,17
|BIST SPOR
|980
|-0,40
|BIST İNŞAAT
|1.665
|-1,60
|BIST MALİ
|1.584
|0,06
|BIST BANKA
|1.373
|0,20
|BIST SİGORTA
|6.694
|1,58
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.562
|3,03
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.424
|-0,21
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|715
|-0,20
|BIST TEKNOLOJİ
|2.093
|0,81
|BIST BİLİŞİM
|996
|1,89
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.286
|-0,03
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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