Borsada endekslerin değişimi
11.03.2021 18:47 | Son Güncelleme: 11.03.2021 18:50
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.156-1,14BIST SINAİ2.746-0,75BIST GIDA, İÇECEK2.167-0,09BIST TEKSTIL, DERİ1.1512,23BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.156
|-1,14
|BIST SINAİ
|2.746
|-0,75
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.167
|-0,09
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.151
|2,23
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.969
|-2,07
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.249
|-0,82
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.087
|-1,63
|BIST METAL ANA
|4.863
|-1,49
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.029
|0,00
|BIST MADENCİLİK
|1.721
|-1,93
|BIST HİZMETLER
|1.248
|0,44
|BIST ELEKTRİK
|97
|-0,54
|BIST ULAŞTIRMA
|2.019
|-0,23
|BIST TURİZM
|401
|-0,94
|BIST TİCARET
|3.508
|1,43
|BIST İLETİŞİM
|417
|-0,49
|BIST SPOR
|984
|2,36
|BIST İNŞAAT
|1.692
|2,12
|BIST MALİ
|1.583
|-1,09
|BIST BANKA
|1.370
|-1,76
|BIST SİGORTA
|6.590
|0,08
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.516
|4,51
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.427
|-0,60
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|716
|-1,63
|BIST TEKNOLOJİ
|2.076
|-0,34
|BIST BİLİŞİM
|977
|-0,27
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.287
|-0,65
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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