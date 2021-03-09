Borsada endekslerin değişimi
09.03.2021 18:57 | Son Güncelleme: 09.03.2021 19:01
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1750,36BIST SINAİ2.7211,05BIST GIDA, İÇECEK2.1511,82BIST TEKSTIL, DERİ1.1190,04BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.175
|0,36
|BIST SINAİ
|2.721
|1,05
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.151
|1,82
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.119
|0,04
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.016
|1,18
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.227
|1,98
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.089
|0,44
|BIST METAL ANA
|4.805
|1,93
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.966
|-0,38
|BIST MADENCİLİK
|1.762
|-1,35
|BIST HİZMETLER
|1.237
|1,56
|BIST ELEKTRİK
|98
|0,79
|BIST ULAŞTIRMA
|2.028
|2,42
|BIST TURİZM
|401
|-0,83
|BIST TİCARET
|3.423
|1,94
|BIST İLETİŞİM
|415
|0,95
|BIST SPOR
|964
|-1,14
|BIST İNŞAAT
|1.686
|4,71
|BIST MALİ
|1.590
|0,90
|BIST BANKA
|1.378
|0,45
|BIST SİGORTA
|6.563
|0,10
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.435
|-3,85
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.427
|1,19
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|731
|2,52
|BIST TEKNOLOJİ
|2.063
|-0,11
|BIST BİLİŞİM
|962
|-1,14
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.286
|1,38
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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