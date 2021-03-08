Borsada endekslerin değişimi
08.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 08.03.2021 18:45
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1560,66BIST SINAİ2.6930,49BIST GIDA, İÇECEK2.113-0,13BIST TEKSTIL, DERİ1.1190,56BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.156
|0,66
|BIST SINAİ
|2.693
|0,49
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.113
|-0,13
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.119
|0,56
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.992
|-0,05
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.183
|0,50
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.080
|0,23
|BIST METAL ANA
|4.714
|1,48
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.981
|-0,45
|BIST MADENCİLİK
|1.786
|1,86
|BIST HİZMETLER
|1.218
|-0,54
|BIST ELEKTRİK
|98
|-0,52
|BIST ULAŞTIRMA
|1.980
|-0,33
|BIST TURİZM
|405
|-1,17
|BIST TİCARET
|3.358
|-1,40
|BIST İLETİŞİM
|411
|0,31
|BIST SPOR
|975
|2,97
|BIST İNŞAAT
|1.610
|-1,01
|BIST MALİ
|1.576
|-1,67
|BIST BANKA
|1.372
|-2,60
|BIST SİGORTA
|6.556
|-0,67
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.493
|-3,98
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.411
|-1,17
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|713
|-0,39
|BIST TEKNOLOJİ
|2.065
|-0,51
|BIST BİLİŞİM
|973
|0,14
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.269
|0,31
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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