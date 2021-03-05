Borsada endekslerin değişimi
05.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:45
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1220,69BIST SINAİ2.6800,25BIST GIDA, İÇECEK2.115-0,13BIST TEKSTIL, DERİ1.113-0,62BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.122
|0,69
|BIST SINAİ
|2.680
|0,25
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.115
|-0,13
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.113
|-0,62
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.993
|-1,63
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.173
|0,21
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.075
|1,91
|BIST METAL ANA
|4.645
|0,24
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.999
|0,10
|BIST MADENCİLİK
|1.754
|0,89
|BIST HİZMETLER
|1.224
|0,89
|BIST ELEKTRİK
|98
|0,98
|BIST ULAŞTIRMA
|1.987
|0,41
|BIST TURİZM
|409
|1,42
|BIST TİCARET
|3.406
|1,25
|BIST İLETİŞİM
|410
|0,67
|BIST SPOR
|947
|-2,63
|BIST İNŞAAT
|1.626
|0,44
|BIST MALİ
|1.602
|-0,08
|BIST BANKA
|1.408
|-0,62
|BIST SİGORTA
|6.600
|-1,36
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.554
|0,88
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.427
|0,37
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|716
|0,45
|BIST TEKNOLOJİ
|2.076
|-0,13
|BIST BİLİŞİM
|971
|-0,52
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.265
|-0,12
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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