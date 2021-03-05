Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

05.03.2021 18:45 | Son Güncelleme: 05.03.2021 18:45
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1220,69BIST SINAİ2.6800,25BIST GIDA, İÇECEK2.115-0,13BIST TEKSTIL, DERİ1.113-0,62BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ5.1220,69
BIST SINAİ2.6800,25
BIST GIDA, İÇECEK2.115-0,13
BIST TEKSTIL, DERİ1.113-0,62
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.993-1,63
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.1730,21
BIST TAŞ, TOPRAK2.0751,91
BIST METAL ANA4.6450,24
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.9990,10
BIST MADENCİLİK1.7540,89
BIST HİZMETLER1.2240,89
BIST ELEKTRİK980,98
BIST ULAŞTIRMA1.9870,41
BIST TURİZM4091,42
BIST TİCARET3.4061,25
BIST İLETİŞİM4100,67
BIST SPOR947-2,63
BIST İNŞAAT1.6260,44
BIST MALİ1.602-0,08
BIST BANKA1.408-0,62
BIST SİGORTA6.600-1,36
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG1.5540,88
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.4270,37
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.7160,45
BIST TEKNOLOJİ2.076-0,13
BIST BİLİŞİM971-0,52
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.265-0,12
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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