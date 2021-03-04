Borsada endekslerin değişimi
04.03.2021 18:51 | Son Güncelleme: 04.03.2021 18:51
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.0870,18BIST SINAİ2.6740,55BIST GIDA, İÇECEK2.1181,42BIST TEKSTIL, DERİ1.120-0,94BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.087
|0,18
|BIST SINAİ
|2.674
|0,55
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.118
|1,42
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.120
|-0,94
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.026
|2,51
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.168
|0,79
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.036
|-0,13
|BIST METAL ANA
|4.634
|1,69
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.995
|-0,78
|BIST MADENCİLİK
|1.738
|-0,47
|BIST HİZMETLER
|1.213
|-0,12
|BIST ELEKTRİK
|97
|0,08
|BIST ULAŞTIRMA
|1.978
|-1,18
|BIST TURİZM
|404
|-0,11
|BIST TİCARET
|3.364
|-0,29
|BIST İLETİŞİM
|407
|-0,29
|BIST SPOR
|973
|2,82
|BIST İNŞAAT
|1.619
|3,10
|BIST MALİ
|1.603
|0,75
|BIST BANKA
|1.417
|1,84
|BIST SİGORTA
|6.691
|0,19
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.541
|3,98
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.422
|-0,13
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|713
|0,39
|BIST TEKNOLOJİ
|2.078
|-0,22
|BIST BİLİŞİM
|977
|-0,27
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.266
|-0,38
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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