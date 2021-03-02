Borsada endekslerin değişimi
02.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 02.03.2021 18:58
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.082-1,98BIST SINAİ2.650-0,52BIST GIDA, İÇECEK2.0620,35BIST TEKSTIL, DERİ1.1281,70BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.082
|-1,98
|BIST SINAİ
|2.650
|-0,52
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.062
|0,35
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.128
|1,70
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.965
|-0,89
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.149
|-0,38
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.057
|-1,21
|BIST METAL ANA
|4.459
|-0,58
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.053
|-0,07
|BIST MADENCİLİK
|1.785
|-4,44
|BIST HİZMETLER
|1.215
|1,35
|BIST ELEKTRİK
|98
|-0,16
|BIST ULAŞTIRMA
|1.995
|5,87
|BIST TURİZM
|408
|1,99
|BIST TİCARET
|3.405
|1,20
|BIST İLETİŞİM
|406
|-0,27
|BIST SPOR
|964
|2,20
|BIST İNŞAAT
|1.549
|-0,13
|BIST MALİ
|1.593
|-0,27
|BIST BANKA
|1.399
|-0,65
|BIST SİGORTA
|6.622
|-0,77
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.442
|3,89
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.422
|-0,16
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|709
|0,43
|BIST TEKNOLOJİ
|2.044
|-0,06
|BIST BİLİŞİM
|942
|0,06
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.234
|-0,29
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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