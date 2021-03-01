Borsada endekslerin değişimi
01.03.2021 18:59 | Son Güncelleme: 01.03.2021 19:03
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1853,73BIST SINAİ2.6644,50BIST GIDA, İÇECEK2.0542,47BIST TEKSTIL, DERİ1.1094,88BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.185
|3,73
|BIST SINAİ
|2.664
|4,50
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.054
|2,47
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.109
|4,88
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.982
|6,66
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.158
|3,09
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.082
|5,45
|BIST METAL ANA
|4.485
|4,34
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.056
|6,68
|BIST MADENCİLİK
|1.868
|4,75
|BIST HİZMETLER
|1.199
|2,61
|BIST ELEKTRİK
|98
|5,01
|BIST ULAŞTIRMA
|1.884
|2,11
|BIST TURİZM
|400
|5,51
|BIST TİCARET
|3.365
|2,11
|BIST İLETİŞİM
|407
|2,01
|BIST SPOR
|943
|-0,10
|BIST İNŞAAT
|1.551
|4,17
|BIST MALİ
|1.597
|4,54
|BIST BANKA
|1.408
|3,81
|BIST SİGORTA
|6.674
|2,99
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.388
|6,63
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.425
|5,37
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|706
|4,23
|BIST TEKNOLOJİ
|2.045
|3,70
|BIST BİLİŞİM
|941
|6,44
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.237
|3,19
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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