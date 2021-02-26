Borsada endekslerin değişimi
26.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 26.02.2021 18:54
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.998-0,85BIST SINAİ2.549-0,78BIST GIDA, İÇECEK2.005-0,20BIST TEKSTIL, DERİ1.057-1,28BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.998
|-0,85
|BIST SINAİ
|2.549
|-0,78
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.005
|-0,20
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.057
|-1,28
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.858
|-1,40
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.093
|-0,10
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.974
|-0,49
|BIST METAL ANA
|4.298
|-1,78
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.802
|-1,02
|BIST MADENCİLİK
|1.783
|0,30
|BIST HİZMETLER
|1.169
|-0,31
|BIST ELEKTRİK
|93
|-1,17
|BIST ULAŞTIRMA
|1.845
|0,49
|BIST TURİZM
|380
|2,68
|BIST TİCARET
|3.296
|-0,11
|BIST İLETİŞİM
|399
|-0,74
|BIST SPOR
|944
|2,51
|BIST İNŞAAT
|1.489
|-2,31
|BIST MALİ
|1.528
|-1,76
|BIST BANKA
|1.356
|-1,73
|BIST SİGORTA
|6.480
|-0,51
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.302
|-3,20
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.352
|-1,93
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|678
|-1,40
|BIST TEKNOLOJİ
|1.972
|-1,11
|BIST BİLİŞİM
|885
|-1,65
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.199
|-1,48
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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