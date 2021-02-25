Borsada endekslerin değişimi
25.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:03
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.041-0,57BIST SINAİ2.569-0,31BIST GIDA, İÇECEK2.009-1,24BIST TEKSTIL, DERİ1.071-2,86BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.041
|-0,57
|BIST SINAİ
|2.569
|-0,31
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.009
|-1,24
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.071
|-2,86
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.885
|-2,15
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.095
|1,15
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.984
|-0,60
|BIST METAL ANA
|4.376
|2,01
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.841
|-2,08
|BIST MADENCİLİK
|1.778
|-4,14
|BIST HİZMETLER
|1.172
|0,43
|BIST ELEKTRİK
|94
|-1,23
|BIST ULAŞTIRMA
|1.836
|4,12
|BIST TURİZM
|370
|-1,07
|BIST TİCARET
|3.299
|-0,84
|BIST İLETİŞİM
|402
|1,45
|BIST SPOR
|921
|0,11
|BIST İNŞAAT
|1.524
|0,48
|BIST MALİ
|1.555
|0,36
|BIST BANKA
|1.380
|1,48
|BIST SİGORTA
|6.513
|0,91
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.345
|-4,18
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.379
|-0,26
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|687
|-0,29
|BIST TEKNOLOJİ
|1.994
|-1,63
|BIST BİLİŞİM
|899
|-1,45
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.217
|-1,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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