Borsada endekslerin değişimi
24.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 24.02.2021 18:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.070-2,45BIST SINAİ2.577-2,43BIST GIDA, İÇECEK2.034-3,06BIST TEKSTIL, DERİ1.102-2,73BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.070
|-2,45
|BIST SINAİ
|2.577
|-2,43
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.034
|-3,06
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.102
|-2,73
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.926
|-2,69
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.071
|-1,52
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.996
|-2,00
|BIST METAL ANA
|4.290
|-1,57
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.923
|-4,40
|BIST MADENCİLİK
|1.855
|-0,27
|BIST HİZMETLER
|1.167
|-2,26
|BIST ELEKTRİK
|95
|-3,64
|BIST ULAŞTIRMA
|1.764
|-1,64
|BIST TURİZM
|374
|3,38
|BIST TİCARET
|3.327
|-2,36
|BIST İLETİŞİM
|397
|-2,71
|BIST SPOR
|920
|0,16
|BIST İNŞAAT
|1.517
|-2,31
|BIST MALİ
|1.549
|-2,52
|BIST BANKA
|1.360
|-2,94
|BIST SİGORTA
|6.454
|-1,05
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.404
|-2,05
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.382
|-2,41
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|689
|-2,51
|BIST TEKNOLOJİ
|2.027
|-0,30
|BIST BİLİŞİM
|913
|-2,76
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.231
|-3,19
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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