Borsada endekslerin değişimi
23.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:55
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.197-3,04BIST SINAİ2.641-2,57BIST GIDA, İÇECEK2.099-2,07BIST TEKSTIL, DERİ1.133-3,69BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM1.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.197
|-3,04
|BIST SINAİ
|2.641
|-2,57
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.099
|-2,07
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.133
|-3,69
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|1.980
|-2,72
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.103
|-1,28
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.037
|-3,65
|BIST METAL ANA
|4.359
|-1,28
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.104
|-4,49
|BIST MADENCİLİK
|1.860
|-4,18
|BIST HİZMETLER
|1.194
|-1,89
|BIST ELEKTRİK
|99
|-3,67
|BIST ULAŞTIRMA
|1.793
|3,86
|BIST TURİZM
|361
|-4,13
|BIST TİCARET
|3.408
|-2,27
|BIST İLETİŞİM
|408
|-2,86
|BIST SPOR
|919
|-1,98
|BIST İNŞAAT
|1.552
|-2,39
|BIST MALİ
|1.589
|-2,29
|BIST BANKA
|1.401
|-1,34
|BIST SİGORTA
|6.522
|-2,44
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.433
|1,05
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.416
|-2,82
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|707
|-3,79
|BIST TEKNOLOJİ
|2.033
|-3,27
|BIST BİLİŞİM
|938
|-4,12
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.272
|-2,35
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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