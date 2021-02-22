Borsada endekslerin değişimi
22.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 22.02.2021 18:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.360-1,51BIST SINAİ2.711-0,48BIST GIDA, İÇECEK2.143-0,59BIST TEKSTIL, DERİ1.1771,42BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.360
|-1,51
|BIST SINAİ
|2.711
|-0,48
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.143
|-0,59
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.177
|1,42
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.035
|-1,44
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.130
|-3,10
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.114
|-1,08
|BIST METAL ANA
|4.415
|-0,64
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.297
|3,60
|BIST MADENCİLİK
|1.941
|-4,15
|BIST HİZMETLER
|1.217
|-1,00
|BIST ELEKTRİK
|103
|-0,39
|BIST ULAŞTIRMA
|1.726
|2,70
|BIST TURİZM
|377
|-3,07
|BIST TİCARET
|3.487
|-1,40
|BIST İLETİŞİM
|420
|-2,73
|BIST SPOR
|937
|-2,70
|BIST İNŞAAT
|1.591
|-0,57
|BIST MALİ
|1.627
|-0,76
|BIST BANKA
|1.420
|-1,98
|BIST SİGORTA
|6.686
|-0,33
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.418
|5,89
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.457
|0,12
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|735
|-1,18
|BIST TEKNOLOJİ
|2.102
|-0,59
|BIST BİLİŞİM
|979
|0,10
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.302
|-0,36
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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