Borsada endekslerin değişimi
19.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 19.02.2021 18:59
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.443-0,43BIST SINAİ2.7230,11BIST GIDA, İÇECEK2.156-0,80BIST TEKSTIL, DERİ1.160-2,46BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.443
|-0,43
|BIST SINAİ
|2.723
|0,11
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.156
|-0,80
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.160
|-2,46
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.065
|0,12
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.199
|0,79
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.137
|-0,68
|BIST METAL ANA
|4.444
|-0,12
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.147
|2,00
|BIST MADENCİLİK
|2.025
|-4,76
|BIST HİZMETLER
|1.229
|1,15
|BIST ELEKTRİK
|103
|2,02
|BIST ULAŞTIRMA
|1.681
|0,43
|BIST TURİZM
|389
|-0,93
|BIST TİCARET
|3.536
|0,41
|BIST İLETİŞİM
|431
|2,64
|BIST SPOR
|963
|0,54
|BIST İNŞAAT
|1.600
|0,87
|BIST MALİ
|1.639
|1,17
|BIST BANKA
|1.449
|1,80
|BIST SİGORTA
|6.707
|0,37
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.339
|3,33
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.456
|0,92
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|744
|0,40
|BIST TEKNOLOJİ
|2.115
|1,64
|BIST BİLİŞİM
|978
|1,02
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.307
|-0,59
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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