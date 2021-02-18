Borsada endekslerin değişimi
18.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 18.02.2021 18:55
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.466-1,01BIST SINAİ2.7201,59BIST GIDA, İÇECEK2.173-0,80BIST TEKSTIL, DERİ1.1893,01BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.466
|-1,01
|BIST SINAİ
|2.720
|1,59
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.173
|-0,80
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.189
|3,01
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.062
|-0,48
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.181
|1,75
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.152
|-0,08
|BIST METAL ANA
|4.449
|0,24
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|4.066
|3,20
|BIST MADENCİLİK
|2.126
|6,28
|BIST HİZMETLER
|1.216
|-0,28
|BIST ELEKTRİK
|101
|0,22
|BIST ULAŞTIRMA
|1.674
|0,67
|BIST TURİZM
|393
|-2,63
|BIST TİCARET
|3.522
|-0,22
|BIST İLETİŞİM
|420
|-0,47
|BIST SPOR
|958
|-0,24
|BIST İNŞAAT
|1.586
|-0,43
|BIST MALİ
|1.620
|-0,73
|BIST BANKA
|1.423
|-1,85
|BIST SİGORTA
|6.683
|-1,02
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.296
|-1,14
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.442
|0,02
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|741
|-0,49
|BIST TEKNOLOJİ
|2.080
|-0,10
|BIST BİLİŞİM
|968
|0,37
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.315
|-0,87
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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