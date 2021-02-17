Borsada endekslerin değişimi
17.02.2021 18:55 | Son Güncelleme: 17.02.2021 18:58
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.522-0,36BIST SINAİ2.6780,39BIST GIDA, İÇECEK2.191-1,51BIST TEKSTIL, DERİ1.1553,29BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.522
|-0,36
|BIST SINAİ
|2.678
|0,39
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.191
|-1,51
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.155
|3,29
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.072
|-0,82
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.144
|0,56
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.153
|-1,48
|BIST METAL ANA
|4.439
|-0,27
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.940
|2,96
|BIST MADENCİLİK
|2.000
|-2,22
|BIST HİZMETLER
|1.219
|-0,06
|BIST ELEKTRİK
|101
|-0,25
|BIST ULAŞTIRMA
|1.663
|-0,15
|BIST TURİZM
|403
|-0,79
|BIST TİCARET
|3.529
|0,89
|BIST İLETİŞİM
|422
|-1,13
|BIST SPOR
|960
|1,02
|BIST İNŞAAT
|1.593
|-1,05
|BIST MALİ
|1.632
|-0,58
|BIST BANKA
|1.450
|-1,09
|BIST SİGORTA
|6.752
|0,43
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.311
|3,38
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.442
|-0,34
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|744
|-0,85
|BIST TEKNOLOJİ
|2.083
|-0,57
|BIST BİLİŞİM
|964
|-0,95
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.326
|0,19
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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