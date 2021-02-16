Borsada endekslerin değişimi
16.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:56
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.542-1,17BIST SINAİ2.667-0,54BIST GIDA, İÇECEK2.224-0,97BIST TEKSTIL, DERİ1.1182,14BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.542
|-1,17
|BIST SINAİ
|2.667
|-0,54
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.224
|-0,97
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.118
|2,14
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.089
|-1,82
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.132
|1,34
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.186
|1,65
|BIST METAL ANA
|4.450
|-2,27
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.827
|-1,44
|BIST MADENCİLİK
|2.046
|-0,86
|BIST HİZMETLER
|1.220
|-1,21
|BIST ELEKTRİK
|101
|-1,39
|BIST ULAŞTIRMA
|1.665
|-1,68
|BIST TURİZM
|406
|-2,73
|BIST TİCARET
|3.498
|-1,27
|BIST İLETİŞİM
|427
|-1,49
|BIST SPOR
|951
|-2,28
|BIST İNŞAAT
|1.609
|-0,62
|BIST MALİ
|1.642
|-1,32
|BIST BANKA
|1.466
|-2,38
|BIST SİGORTA
|6.723
|-0,53
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.268
|1,32
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.447
|-0,85
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|751
|-0,69
|BIST TEKNOLOJİ
|2.094
|-1,68
|BIST BİLİŞİM
|974
|-1,30
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.324
|-0,95
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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