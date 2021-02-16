Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

16.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 16.02.2021 18:56
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.542-1,17BIST SINAİ2.667-0,54BIST GIDA, İÇECEK2.224-0,97BIST TEKSTIL, DERİ1.1182,14BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ5.542-1,17
BIST SINAİ2.667-0,54
BIST GIDA, İÇECEK2.224-0,97
BIST TEKSTIL, DERİ1.1182,14
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.089-1,82
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK2.1321,34
BIST TAŞ, TOPRAK2.1861,65
BIST METAL ANA4.450-2,27
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.827-1,44
BIST MADENCİLİK2.046-0,86
BIST HİZMETLER1.220-1,21
BIST ELEKTRİK101-1,39
BIST ULAŞTIRMA1.665-1,68
BIST TURİZM406-2,73
BIST TİCARET3.498-1,27
BIST İLETİŞİM427-1,49
BIST SPOR951-2,28
BIST İNŞAAT1.609-0,62
BIST MALİ1.642-1,32
BIST BANKA1.466-2,38
BIST SİGORTA6.723-0,53
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG1.2681,32
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.447-0,85
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.751-0,69
BIST TEKNOLOJİ2.094-1,68
BIST BİLİŞİM974-1,30
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.324-0,95
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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