Borsada endekslerin değişimi
15.02.2021 18:45 | Son Güncelleme: 15.02.2021 18:49
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.6070,77BIST SINAİ2.6821,86BIST GIDA, İÇECEK2.2461,55BIST TEKSTIL, DERİ1.0940,15BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.607
|0,77
|BIST SINAİ
|2.682
|1,86
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.246
|1,55
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.094
|0,15
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.128
|0,26
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.104
|3,94
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.150
|1,02
|BIST METAL ANA
|4.554
|0,98
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.882
|0,46
|BIST MADENCİLİK
|2.063
|5,37
|BIST HİZMETLER
|1.235
|1,36
|BIST ELEKTRİK
|102
|1,07
|BIST ULAŞTIRMA
|1.694
|3,14
|BIST TURİZM
|418
|0,50
|BIST TİCARET
|3.543
|0,57
|BIST İLETİŞİM
|434
|2,46
|BIST SPOR
|973
|-1,36
|BIST İNŞAAT
|1.620
|1,31
|BIST MALİ
|1.664
|1,25
|BIST BANKA
|1.502
|1,10
|BIST SİGORTA
|6.759
|0,65
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.252
|3,18
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.460
|1,47
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|756
|0,75
|BIST TEKNOLOJİ
|2.130
|1,53
|BIST BİLİŞİM
|987
|2,07
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.337
|-0,18
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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