Borsada endekslerin değişimi
12.02.2021 18:51 | Son Güncelleme: 12.02.2021 18:55
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.565-0,40BIST SINAİ2.633-0,19BIST GIDA, İÇECEK2.2121,24BIST TEKSTIL, DERİ1.093-0,40BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.565
|-0,40
|BIST SINAİ
|2.633
|-0,19
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.212
|1,24
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.093
|-0,40
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.123
|-0,03
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.024
|-0,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.129
|-0,51
|BIST METAL ANA
|4.510
|-1,29
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.865
|-0,73
|BIST MADENCİLİK
|1.958
|3,92
|BIST HİZMETLER
|1.218
|-0,56
|BIST ELEKTRİK
|101
|-0,91
|BIST ULAŞTIRMA
|1.642
|-1,39
|BIST TURİZM
|416
|3,19
|BIST TİCARET
|3.523
|-1,32
|BIST İLETİŞİM
|423
|0,45
|BIST SPOR
|986
|2,46
|BIST İNŞAAT
|1.599
|-0,70
|BIST MALİ
|1.643
|-0,34
|BIST BANKA
|1.485
|-0,29
|BIST SİGORTA
|6.715
|-0,94
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.213
|2,22
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.438
|-0,49
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|750
|-0,32
|BIST TEKNOLOJİ
|2.098
|0,56
|BIST BİLİŞİM
|967
|2,17
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.339
|-1,10
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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