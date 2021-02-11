Borsada endekslerin değişimi
11.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 11.02.2021 18:53
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.5870,71BIST SINAİ2.6380,88BIST GIDA, İÇECEK2.184-0,71BIST TEKSTIL, DERİ1.0971,01BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.587
|0,71
|BIST SINAİ
|2.638
|0,88
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.184
|-0,71
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.097
|1,01
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.123
|-1,00
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.028
|1,04
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.139
|-0,11
|BIST METAL ANA
|4.569
|1,31
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.893
|1,15
|BIST MADENCİLİK
|1.884
|2,37
|BIST HİZMETLER
|1.225
|-0,95
|BIST ELEKTRİK
|102
|0,99
|BIST ULAŞTIRMA
|1.665
|-0,66
|BIST TURİZM
|403
|0,28
|BIST TİCARET
|3.570
|-2,02
|BIST İLETİŞİM
|421
|-0,98
|BIST SPOR
|962
|-0,69
|BIST İNŞAAT
|1.610
|-0,06
|BIST MALİ
|1.649
|-0,13
|BIST BANKA
|1.490
|-1,67
|BIST SİGORTA
|6.779
|-0,45
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.187
|1,66
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.446
|1,47
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|753
|-0,89
|BIST TEKNOLOJİ
|2.087
|-0,58
|BIST BİLİŞİM
|946
|-0,06
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.354
|-1,39
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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