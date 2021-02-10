Borsada endekslerin değişimi
10.02.2021 18:39 | Son Güncelleme: 10.02.2021 18:42
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.5480,91BIST SINAİ2.6150,29BIST GIDA, İÇECEK2.2000,76BIST TEKSTIL, DERİ1.086-0,59BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.548
|0,91
|BIST SINAİ
|2.615
|0,29
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.200
|0,76
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.086
|-0,59
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.145
|0,57
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|2.007
|0,48
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.142
|-0,33
|BIST METAL ANA
|4.510
|0,44
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.849
|-0,12
|BIST MADENCİLİK
|1.841
|0,63
|BIST HİZMETLER
|1.237
|0,45
|BIST ELEKTRİK
|101
|0,80
|BIST ULAŞTIRMA
|1.676
|0,50
|BIST TURİZM
|402
|-1,27
|BIST TİCARET
|3.644
|0,83
|BIST İLETİŞİM
|425
|-0,14
|BIST SPOR
|969
|0,08
|BIST İNŞAAT
|1.611
|-0,32
|BIST MALİ
|1.651
|0,01
|BIST BANKA
|1.515
|-0,25
|BIST SİGORTA
|6.809
|-0,18
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.167
|-1,85
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.425
|0,08
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|760
|0,87
|BIST TEKNOLOJİ
|2.099
|0,51
|BIST BİLİŞİM
|947
|1,76
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.373
|-0,37
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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