Borsada endekslerin değişimi
09.02.2021 18:47 | Son Güncelleme: 09.02.2021 18:47
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.498-0,04BIST SINAİ2.6070,34BIST GIDA, İÇECEK2.183-0,08BIST TEKSTIL, DERİ1.0930,44BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.498
|-0,04
|BIST SINAİ
|2.607
|0,34
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.183
|-0,08
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.093
|0,44
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.133
|-2,71
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.997
|1,63
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.149
|-1,11
|BIST METAL ANA
|4.490
|0,02
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.853
|0,01
|BIST MADENCİLİK
|1.829
|1,56
|BIST HİZMETLER
|1.231
|-0,06
|BIST ELEKTRİK
|101
|-0,64
|BIST ULAŞTIRMA
|1.668
|0,72
|BIST TURİZM
|407
|0,63
|BIST TİCARET
|3.614
|-0,82
|BIST İLETİŞİM
|426
|1,42
|BIST SPOR
|968
|-2,39
|BIST İNŞAAT
|1.616
|-0,44
|BIST MALİ
|1.651
|0,92
|BIST BANKA
|1.519
|2,40
|BIST SİGORTA
|6.821
|-0,58
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.189
|0,98
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.424
|0,57
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|753
|-1,72
|BIST TEKNOLOJİ
|2.088
|1,21
|BIST BİLİŞİM
|930
|-0,14
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.378
|-1,24
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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