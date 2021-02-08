Borsada endekslerin değişimi
08.02.2021 18:49 | Son Güncelleme: 08.02.2021 18:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.500-0,40BIST SINAİ2.5981,15BIST GIDA, İÇECEK2.185-0,63BIST TEKSTIL, DERİ1.0881,24BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.500
|-0,40
|BIST SINAİ
|2.598
|1,15
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.185
|-0,63
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.088
|1,24
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.192
|-0,44
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.965
|0,09
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.173
|1,67
|BIST METAL ANA
|4.489
|2,02
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.853
|1,66
|BIST MADENCİLİK
|1.801
|3,75
|BIST HİZMETLER
|1.232
|-0,34
|BIST ELEKTRİK
|101
|1,74
|BIST ULAŞTIRMA
|1.656
|-0,35
|BIST TURİZM
|404
|1,37
|BIST TİCARET
|3.644
|-0,41
|BIST İLETİŞİM
|420
|-0,98
|BIST SPOR
|992
|-2,16
|BIST İNŞAAT
|1.623
|-0,53
|BIST MALİ
|1.636
|0,39
|BIST BANKA
|1.483
|0,41
|BIST SİGORTA
|6.861
|-0,19
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.178
|1,93
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.415
|-0,56
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|766
|3,60
|BIST TEKNOLOJİ
|2.063
|0,06
|BIST BİLİŞİM
|932
|0,13
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.395
|0,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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