Borsada endekslerin değişimi
05.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 05.02.2021 18:53
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.5220,32BIST SINAİ2.569-0,12BIST GIDA, İÇECEK2.199-0,29BIST TEKSTIL, DERİ1.0750,41BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.522
|0,32
|BIST SINAİ
|2.569
|-0,12
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.199
|-0,29
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.075
|0,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.202
|2,16
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.964
|-0,14
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.137
|0,22
|BIST METAL ANA
|4.400
|-0,61
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.790
|-0,93
|BIST MADENCİLİK
|1.736
|3,74
|BIST HİZMETLER
|1.236
|-0,16
|BIST ELEKTRİK
|99
|0,63
|BIST ULAŞTIRMA
|1.662
|-0,17
|BIST TURİZM
|399
|1,78
|BIST TİCARET
|3.659
|-0,26
|BIST İLETİŞİM
|424
|-0,28
|BIST SPOR
|1.014
|-0,41
|BIST İNŞAAT
|1.632
|-0,75
|BIST MALİ
|1.630
|-0,51
|BIST BANKA
|1.477
|-1,15
|BIST SİGORTA
|6.874
|0,28
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.156
|-1,04
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.423
|-0,24
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|740
|0,41
|BIST TEKNOLOJİ
|2.062
|0,07
|BIST BİLİŞİM
|930
|0,85
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.393
|0,54
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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