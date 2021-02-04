Borsada endekslerin değişimi
04.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 04.02.2021 19:00
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.5050,96BIST SINAİ2.5720,58BIST GIDA, İÇECEK2.2060,20BIST TEKSTIL, DERİ1.0702,50BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.505
|0,96
|BIST SINAİ
|2.572
|0,58
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.206
|0,20
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.070
|2,50
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.155
|1,06
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.966
|0,58
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.133
|0,32
|BIST METAL ANA
|4.427
|0,88
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.826
|0,77
|BIST MADENCİLİK
|1.673
|-1,71
|BIST HİZMETLER
|1.238
|0,69
|BIST ELEKTRİK
|99
|0,68
|BIST ULAŞTIRMA
|1.665
|0,78
|BIST TURİZM
|392
|0,05
|BIST TİCARET
|3.668
|0,78
|BIST İLETİŞİM
|425
|1,20
|BIST SPOR
|1.018
|1,24
|BIST İNŞAAT
|1.644
|-0,75
|BIST MALİ
|1.638
|-0,59
|BIST BANKA
|1.494
|-1,47
|BIST SİGORTA
|6.855
|-0,23
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.168
|3,13
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.427
|0,08
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|736
|-0,43
|BIST TEKNOLOJİ
|2.060
|-0,82
|BIST BİLİŞİM
|922
|-0,60
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.385
|-0,31
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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