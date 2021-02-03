Borsada endekslerin değişimi
03.02.2021 18:57 | Son Güncelleme: 03.02.2021 19:01
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.4520,39BIST SINAİ2.5570,69BIST GIDA, İÇECEK2.2011,31BIST TEKSTIL, DERİ1.0442,06BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.452
|0,39
|BIST SINAİ
|2.557
|0,69
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.201
|1,31
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.044
|2,06
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.133
|1,09
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.955
|1,32
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.126
|0,90
|BIST METAL ANA
|4.388
|0,25
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.796
|-0,41
|BIST MADENCİLİK
|1.703
|1,94
|BIST HİZMETLER
|1.229
|0,76
|BIST ELEKTRİK
|98
|-0,23
|BIST ULAŞTIRMA
|1.652
|0,84
|BIST TURİZM
|392
|-0,90
|BIST TİCARET
|3.640
|0,24
|BIST İLETİŞİM
|420
|1,98
|BIST SPOR
|1.006
|-0,43
|BIST İNŞAAT
|1.657
|0,80
|BIST MALİ
|1.647
|2,48
|BIST BANKA
|1.517
|3,47
|BIST SİGORTA
|6.871
|0,48
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.132
|1,23
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.426
|2,08
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|740
|1,13
|BIST TEKNOLOJİ
|2.077
|1,29
|BIST BİLİŞİM
|928
|-0,26
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.389
|1,07
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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