Borsada endekslerin değişimi
02.02.2021 19:03 | Son Güncelleme: 02.02.2021 19:07
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.4310,33BIST SINAİ2.5401,03BIST GIDA, İÇECEK2.1730,72BIST TEKSTIL, DERİ1.0231,18BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.431
|0,33
|BIST SINAİ
|2.540
|1,03
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.173
|0,72
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.023
|1,18
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.110
|0,71
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.929
|0,74
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.107
|-0,01
|BIST METAL ANA
|4.378
|2,14
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.812
|1,52
|BIST MADENCİLİK
|1.670
|-2,25
|BIST HİZMETLER
|1.220
|0,90
|BIST ELEKTRİK
|98
|0,89
|BIST ULAŞTIRMA
|1.638
|0,53
|BIST TURİZM
|395
|0,83
|BIST TİCARET
|3.632
|0,34
|BIST İLETİŞİM
|412
|1,40
|BIST SPOR
|1.010
|0,71
|BIST İNŞAAT
|1.644
|2,29
|BIST MALİ
|1.608
|2,06
|BIST BANKA
|1.466
|1,23
|BIST SİGORTA
|6.838
|0,38
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.118
|7,29
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.397
|3,06
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|731
|1,23
|BIST TEKNOLOJİ
|2.051
|1,83
|BIST BİLİŞİM
|930
|3,67
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.375
|5,00
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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