Borsada endekslerin değişimi
01.02.2021 18:53 | Son Güncelleme: 01.02.2021 18:57
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör EndeksleriSon KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.4131,66BIST SINAİ2.5141,48BIST GIDA, İÇECEK2.1571,43BIST TEKSTIL, DERİ1.0110,08BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.413
|1,66
|BIST SINAİ
|2.514
|1,48
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.157
|1,43
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.011
|0,08
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.095
|1,24
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.915
|-0,25
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.107
|2,70
|BIST METAL ANA
|4.286
|0,06
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.755
|3,60
|BIST MADENCİLİK
|1.709
|5,94
|BIST HİZMETLER
|1.209
|0,83
|BIST ELEKTRİK
|98
|5,09
|BIST ULAŞTIRMA
|1.629
|-0,38
|BIST TURİZM
|392
|-1,38
|BIST TİCARET
|3.619
|0,23
|BIST İLETİŞİM
|407
|0,85
|BIST SPOR
|1.003
|0,34
|BIST İNŞAAT
|1.607
|1,14
|BIST MALİ
|1.575
|1,84
|BIST BANKA
|1.448
|1,49
|BIST SİGORTA
|6.812
|-0,04
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.042
|-0,89
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.355
|2,18
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|723
|2,57
|BIST TEKNOLOJİ
|2.014
|1,30
|BIST BİLİŞİM
|897
|2,07
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.309
|0,61
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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