Borsada endekslerin değişimi
29.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:00
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.325-0,70BIST SINAİ2.477-1,29BIST GIDA, İÇECEK2.127-0,73BIST TEKSTIL, DERİ1.010-0,87BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.325
|-0,70
|BIST SINAİ
|2.477
|-1,29
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.127
|-0,73
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.010
|-0,87
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.069
|-1,08
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.920
|-0,87
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.052
|0,24
|BIST METAL ANA
|4.284
|-1,72
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.624
|-2,29
|BIST MADENCİLİK
|1.613
|-0,96
|BIST HİZMETLER
|1.199
|-1,88
|BIST ELEKTRİK
|93
|-0,20
|BIST ULAŞTIRMA
|1.636
|-2,18
|BIST TURİZM
|397
|-0,86
|BIST TİCARET
|3.611
|-2,66
|BIST İLETİŞİM
|403
|-2,85
|BIST SPOR
|999
|1,27
|BIST İNŞAAT
|1.589
|-0,15
|BIST MALİ
|1.547
|-1,00
|BIST BANKA
|1.427
|-1,47
|BIST SİGORTA
|6.815
|0,69
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.052
|-1,56
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.326
|-1,09
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|704
|0,49
|BIST TEKNOLOJİ
|1.988
|-1,43
|BIST BİLİŞİM
|879
|-0,29
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.301
|-1,40
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
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