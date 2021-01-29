Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

29.01.2021 18:57 | Son Güncelleme: 29.01.2021 19:00
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.325-0,70BIST SINAİ2.477-1,29BIST GIDA, İÇECEK2.127-0,73BIST TEKSTIL, DERİ1.010-0,87BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ5.325-0,70
BIST SINAİ2.477-1,29
BIST GIDA, İÇECEK2.127-0,73
BIST TEKSTIL, DERİ1.010-0,87
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.069-1,08
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.920-0,87
BIST TAŞ, TOPRAK2.0520,24
BIST METAL ANA4.284-1,72
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.624-2,29
BIST MADENCİLİK1.613-0,96
BIST HİZMETLER1.199-1,88
BIST ELEKTRİK93-0,20
BIST ULAŞTIRMA1.636-2,18
BIST TURİZM397-0,86
BIST TİCARET3.611-2,66
BIST İLETİŞİM403-2,85
BIST SPOR9991,27
BIST İNŞAAT1.589-0,15
BIST MALİ1.547-1,00
BIST BANKA1.427-1,47
BIST SİGORTA6.8150,69
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG1.052-1,56
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.326-1,09
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.7040,49
BIST TEKNOLOJİ1.988-1,43
BIST BİLİŞİM879-0,29
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.301-1,40
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

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