Borsada endekslerin değişimi
27.01.2021 19:03 | Son Güncelleme: 27.01.2021 19:07
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son KapanışGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.248-3,37BIST SINAİ2.430-5,29BIST GIDA, İÇECEK2.095-6,33BIST TEKSTIL, DERİ987-4,86BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.248
|-3,37
|BIST SINAİ
|2.430
|-5,29
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.095
|-6,33
|BIST TEKSTIL, DERİ
|987
|-4,86
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.072
|-2,93
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.849
|-4,87
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.972
|-6,74
|BIST METAL ANA
|4.270
|-4,63
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.575
|-5,50
|BIST MADENCİLİK
|1.584
|-6,03
|BIST HİZMETLER
|1.206
|-3,00
|BIST ELEKTRİK
|91
|-6,19
|BIST ULAŞTIRMA
|1.607
|-5,02
|BIST TURİZM
|393
|-3,57
|BIST TİCARET
|3.677
|-2,22
|BIST İLETİŞİM
|415
|-1,04
|BIST SPOR
|978
|-1,18
|BIST İNŞAAT
|1.566
|-5,32
|BIST MALİ
|1.536
|-4,67
|BIST BANKA
|1.419
|-4,07
|BIST SİGORTA
|6.632
|-4,04
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.053
|-1,44
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.324
|-5,07
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|687
|-5,67
|BIST TEKNOLOJİ
|1.980
|-5,41
|BIST BİLİŞİM
|852
|-7,23
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.306
|-3,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu
Haber Yorumları
500