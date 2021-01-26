Borsada endekslerin değişimi
26.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 26.01.2021 18:47
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.431-1,43BIST SINAİ2.566-0,74BIST GIDA, İÇECEK2.236-0,74BIST TEKSTIL, DERİ1.037-1,44BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.431
|-1,43
|BIST SINAİ
|2.566
|-0,74
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.236
|-0,74
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.037
|-1,44
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.134
|-1,45
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.944
|-1,08
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.115
|-1,59
|BIST METAL ANA
|4.477
|0,85
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.783
|-1,47
|BIST MADENCİLİK
|1.685
|-0,82
|BIST HİZMETLER
|1.243
|0,02
|BIST ELEKTRİK
|97
|-0,73
|BIST ULAŞTIRMA
|1.692
|-0,26
|BIST TURİZM
|407
|0,94
|BIST TİCARET
|3.760
|1,02
|BIST İLETİŞİM
|420
|-0,63
|BIST SPOR
|990
|-2,39
|BIST İNŞAAT
|1.654
|-0,22
|BIST MALİ
|1.611
|-0,04
|BIST BANKA
|1.480
|-0,20
|BIST SİGORTA
|6.911
|1,68
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.068
|2,13
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.395
|-0,12
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|728
|-0,18
|BIST TEKNOLOJİ
|2.094
|0,40
|BIST BİLİŞİM
|918
|-0,20
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.353
|-0,89
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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