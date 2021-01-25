Borsada endekslerin değişimi
25.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 25.01.2021 18:49
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.5101,70BIST SINAİ2.5851,11BIST GIDA, İÇECEK2.2530,39BIST TEKSTIL, DERİ1.0532,69BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.510
|1,70
|BIST SINAİ
|2.585
|1,11
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.253
|0,39
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.053
|2,69
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.166
|2,18
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.965
|0,12
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.149
|4,26
|BIST METAL ANA
|4.439
|0,13
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.839
|1,45
|BIST MADENCİLİK
|1.699
|4,31
|BIST HİZMETLER
|1.243
|0,33
|BIST ELEKTRİK
|98
|5,32
|BIST ULAŞTIRMA
|1.696
|-1,96
|BIST TURİZM
|403
|3,00
|BIST TİCARET
|3.723
|-0,05
|BIST İLETİŞİM
|423
|0,50
|BIST SPOR
|1.014
|-0,99
|BIST İNŞAAT
|1.657
|-0,04
|BIST MALİ
|1.612
|-0,88
|BIST BANKA
|1.483
|-2,13
|BIST SİGORTA
|6.797
|0,10
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.046
|2,43
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.396
|-0,32
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|730
|0,68
|BIST TEKNOLOJİ
|2.085
|0,12
|BIST BİLİŞİM
|920
|1,75
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.365
|3,52
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500