Borsada endekslerin değişimi
22.01.2021 19:15 | Son Güncelleme: 22.01.2021 19:15
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.418-1,00BIST SINAİ2.556-0,29BIST GIDA, İÇECEK2.244-0,06BIST TEKSTIL, DERİ1.0251,59BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.418
|-1,00
|BIST SINAİ
|2.556
|-0,29
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.244
|-0,06
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.025
|1,59
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.120
|-1,02
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.963
|0,32
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.061
|0,75
|BIST METAL ANA
|4.433
|-1,79
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.785
|0,08
|BIST MADENCİLİK
|1.629
|-0,13
|BIST HİZMETLER
|1.239
|-0,30
|BIST ELEKTRİK
|93
|-1,15
|BIST ULAŞTIRMA
|1.730
|-1,16
|BIST TURİZM
|392
|4,78
|BIST TİCARET
|3.724
|-0,09
|BIST İLETİŞİM
|420
|0,03
|BIST SPOR
|1.024
|-0,90
|BIST İNŞAAT
|1.658
|-0,57
|BIST MALİ
|1.626
|-0,70
|BIST BANKA
|1.515
|-2,26
|BIST SİGORTA
|6.791
|0,49
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.021
|0,97
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.401
|0,12
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|725
|1,07
|BIST TEKNOLOJİ
|2.083
|0,77
|BIST BİLİŞİM
|904
|-0,71
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.319
|4,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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