Borsada endekslerin değişimi
21.01.2021 18:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 18:47
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.472-0,24BIST SINAİ2.564-0,93BIST GIDA, İÇECEK2.245-0,09BIST TEKSTIL, DERİ1.0092,56BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.472
|-0,24
|BIST SINAİ
|2.564
|-0,93
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.245
|-0,09
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.009
|2,56
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.141
|0,73
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.957
|-1,87
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.046
|2,62
|BIST METAL ANA
|4.514
|-2,43
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.782
|-0,70
|BIST MADENCİLİK
|1.631
|0,62
|BIST HİZMETLER
|1.243
|-1,23
|BIST ELEKTRİK
|94
|2,28
|BIST ULAŞTIRMA
|1.750
|-2,00
|BIST TURİZM
|374
|0,70
|BIST TİCARET
|3.728
|-1,94
|BIST İLETİŞİM
|420
|-1,52
|BIST SPOR
|1.034
|-0,18
|BIST İNŞAAT
|1.668
|-0,98
|BIST MALİ
|1.638
|-0,54
|BIST BANKA
|1.550
|-0,18
|BIST SİGORTA
|6.758
|-1,08
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.012
|0,88
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.399
|-1,18
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|717
|0,42
|BIST TEKNOLOJİ
|2.067
|-0,54
|BIST BİLİŞİM
|911
|-0,17
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.266
|0,22
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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