Borsada endekslerin değişimi
19.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 19.01.2021 18:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.383-0,57BIST SINAİ2.5710,32BIST GIDA, İÇECEK2.231-0,50BIST TEKSTIL, DERİ9720,84BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.383
|-0,57
|BIST SINAİ
|2.571
|0,32
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.231
|-0,50
|BIST TEKSTIL, DERİ
|972
|0,84
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.116
|0,51
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.972
|1,94
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.000
|1,22
|BIST METAL ANA
|4.588
|-1,18
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.789
|0,63
|BIST MADENCİLİK
|1.648
|-1,35
|BIST HİZMETLER
|1.253
|0,60
|BIST ELEKTRİK
|92
|-0,68
|BIST ULAŞTIRMA
|1.808
|2,06
|BIST TURİZM
|359
|-2,61
|BIST TİCARET
|3.721
|0,30
|BIST İLETİŞİM
|432
|1,31
|BIST SPOR
|1.060
|-3,73
|BIST İNŞAAT
|1.686
|1,06
|BIST MALİ
|1.641
|0,86
|BIST BANKA
|1.566
|0,33
|BIST SİGORTA
|6.752
|1,55
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|991
|1,98
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.399
|1,40
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|706
|0,21
|BIST TEKNOLOJİ
|2.090
|0,89
|BIST BİLİŞİM
|910
|2,21
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.281
|0,25
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500