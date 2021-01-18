Borsada endekslerin değişimi
18.01.2021 19:11 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:14
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.4133,31BIST SINAİ2.5633,25BIST GIDA, İÇECEK2.2433,76BIST TEKSTIL, DERİ9632,78BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.413
|3,31
|BIST SINAİ
|2.563
|3,25
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.243
|3,76
|BIST TEKSTIL, DERİ
|963
|2,78
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.105
|-0,12
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.934
|2,04
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.976
|1,08
|BIST METAL ANA
|4.642
|5,00
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.765
|3,93
|BIST MADENCİLİK
|1.670
|1,19
|BIST HİZMETLER
|1.245
|1,33
|BIST ELEKTRİK
|92
|2,38
|BIST ULAŞTIRMA
|1.772
|0,13
|BIST TURİZM
|368
|0,60
|BIST TİCARET
|3.710
|1,10
|BIST İLETİŞİM
|426
|1,13
|BIST SPOR
|1.101
|2,89
|BIST İNŞAAT
|1.669
|2,33
|BIST MALİ
|1.627
|1,45
|BIST BANKA
|1.561
|1,11
|BIST SİGORTA
|6.648
|2,03
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|972
|2,77
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.380
|1,62
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|705
|1,71
|BIST TEKNOLOJİ
|2.072
|2,86
|BIST BİLİŞİM
|890
|4,89
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.278
|1,85
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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