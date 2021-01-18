Borsada endekslerin değişimi
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Borsada endekslerin değişimi

18.01.2021 19:11 | Son Güncelleme: 18.01.2021 19:14
Borsada endekslerin değişimi

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.4133,31BIST SINAİ2.5633,25BIST GIDA, İÇECEK2.2433,76BIST TEKSTIL, DERİ9632,78BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:

Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük Değişim
BIST KOBİ SANAYİ5.4133,31
BIST SINAİ2.5633,25
BIST GIDA, İÇECEK2.2433,76
BIST TEKSTIL, DERİ9632,78
BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.105-0,12
BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK1.9342,04
BIST TAŞ, TOPRAK1.9761,08
BIST METAL ANA4.6425,00
BIST METAL EŞYA, MAKİNA3.7653,93
BIST MADENCİLİK1.6701,19
BIST HİZMETLER1.2451,33
BIST ELEKTRİK922,38
BIST ULAŞTIRMA1.7720,13
BIST TURİZM3680,60
BIST TİCARET3.7101,10
BIST İLETİŞİM4261,13
BIST SPOR1.1012,89
BIST İNŞAAT1.6692,33
BIST MALİ1.6271,45
BIST BANKA1.5611,11
BIST SİGORTA6.6482,03
BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG9722,77
BIST HOLDİNG VE YATIRIM1.3801,62
BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.7051,71
BIST TEKNOLOJİ2.0722,86
BIST BİLİŞİM8904,89
BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.1.2781,85
(Not: Tablodaki veriler, finnet2000.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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