Borsada endekslerin değişimi
15.01.2021 18:59 | Son Güncelleme: 15.01.2021 19:02
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.2401,94BIST SINAİ2.483-0,45BIST GIDA, İÇECEK2.161-1,70BIST TEKSTIL, DERİ9371,21BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.240
|1,94
|BIST SINAİ
|2.483
|-0,45
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.161
|-1,70
|BIST TEKSTIL, DERİ
|937
|1,21
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.107
|-1,55
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.896
|-1,12
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.955
|-0,17
|BIST METAL ANA
|4.421
|0,74
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.623
|-1,25
|BIST MADENCİLİK
|1.651
|2,95
|BIST HİZMETLER
|1.229
|-1,26
|BIST ELEKTRİK
|90
|0,08
|BIST ULAŞTIRMA
|1.770
|-0,79
|BIST TURİZM
|366
|3,95
|BIST TİCARET
|3.670
|-2,24
|BIST İLETİŞİM
|421
|-1,68
|BIST SPOR
|1.070
|1,17
|BIST İNŞAAT
|1.631
|-0,25
|BIST MALİ
|1.604
|-1,66
|BIST BANKA
|1.544
|-2,66
|BIST SİGORTA
|6.516
|0,21
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|946
|-2,01
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.358
|-1,18
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|693
|-0,58
|BIST TEKNOLOJİ
|2.014
|-0,57
|BIST BİLİŞİM
|849
|1,53
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.255
|0,89
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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