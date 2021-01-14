Borsada endekslerin değişimi
14.01.2021 18:49 | Son Güncelleme: 14.01.2021 18:52
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.1400,82BIST SINAİ2.494-0,52BIST GIDA, İÇECEK2.1991,03BIST TEKSTIL, DERİ926-0,10BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.140
|0,82
|BIST SINAİ
|2.494
|-0,52
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.199
|1,03
|BIST TEKSTIL, DERİ
|926
|-0,10
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.141
|-1,44
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.917
|0,53
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.958
|-0,73
|BIST METAL ANA
|4.389
|-1,27
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.668
|-1,16
|BIST MADENCİLİK
|1.603
|-2,44
|BIST HİZMETLER
|1.244
|-0,82
|BIST ELEKTRİK
|90
|-0,85
|BIST ULAŞTIRMA
|1.784
|1,08
|BIST TURİZM
|352
|2,48
|BIST TİCARET
|3.754
|-0,71
|BIST İLETİŞİM
|429
|-1,70
|BIST SPOR
|1.058
|1,70
|BIST İNŞAAT
|1.635
|-4,31
|BIST MALİ
|1.631
|-0,96
|BIST BANKA
|1.586
|-1,44
|BIST SİGORTA
|6.502
|0,41
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|965
|-0,84
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.374
|-0,98
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|697
|0,34
|BIST TEKNOLOJİ
|2.026
|-0,47
|BIST BİLİŞİM
|836
|0,09
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.244
|-2,21
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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