Borsada endekslerin değişimi
13.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:47
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.0980,36BIST SINAİ2.5070,28BIST GIDA, İÇECEK2.177-0,05BIST TEKSTIL, DERİ9272,69BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.098
|0,36
|BIST SINAİ
|2.507
|0,28
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.177
|-0,05
|BIST TEKSTIL, DERİ
|927
|2,69
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.172
|0,46
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.907
|-0,69
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.973
|0,03
|BIST METAL ANA
|4.445
|1,27
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.711
|1,19
|BIST MADENCİLİK
|1.643
|-3,78
|BIST HİZMETLER
|1.255
|0,84
|BIST ELEKTRİK
|91
|-1,20
|BIST ULAŞTIRMA
|1.765
|2,04
|BIST TURİZM
|344
|1,13
|BIST TİCARET
|3.781
|0,84
|BIST İLETİŞİM
|436
|2,49
|BIST SPOR
|1.040
|-4,95
|BIST İNŞAAT
|1.708
|-1,47
|BIST MALİ
|1.647
|0,73
|BIST BANKA
|1.609
|0,12
|BIST SİGORTA
|6.476
|-0,10
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|974
|-0,90
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.388
|1,71
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|695
|0,08
|BIST TEKNOLOJİ
|2.035
|0,13
|BIST BİLİŞİM
|835
|1,58
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.272
|2,24
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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