Borsada endekslerin değişimi
11.01.2021 18:41 | Son Güncelleme: 11.01.2021 18:44
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ5.0190,28BIST SINAİ2.4660,84BIST GIDA, İÇECEK2.1721,47BIST TEKSTIL, DERİ8981,88BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.019
|0,28
|BIST SINAİ
|2.466
|0,84
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.172
|1,47
|BIST TEKSTIL, DERİ
|898
|1,88
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.130
|-0,59
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.912
|-0,32
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.977
|0,88
|BIST METAL ANA
|4.294
|-0,67
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.552
|3,05
|BIST MADENCİLİK
|1.718
|2,33
|BIST HİZMETLER
|1.233
|-0,26
|BIST ELEKTRİK
|91
|-0,32
|BIST ULAŞTIRMA
|1.704
|-1,22
|BIST TURİZM
|332
|0,18
|BIST TİCARET
|3.747
|0,06
|BIST İLETİŞİM
|427
|-0,57
|BIST SPOR
|1.070
|3,58
|BIST İNŞAAT
|1.615
|-0,23
|BIST MALİ
|1.627
|-1,03
|BIST BANKA
|1.613
|-2,16
|BIST SİGORTA
|6.494
|-0,14
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|986
|0,15
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.343
|-0,02
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|696
|-0,50
|BIST TEKNOLOJİ
|2.026
|-0,66
|BIST BİLİŞİM
|813
|-1,40
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.235
|-1,62
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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