Borsada endekslerin değişimi
07.01.2021 18:51 | Son Güncelleme: 07.01.2021 18:54
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.9730,04BIST SINAİ2.4031,16BIST GIDA, İÇECEK2.0650,33BIST TEKSTIL, DERİ8691,20BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.973
|0,04
|BIST SINAİ
|2.403
|1,16
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.065
|0,33
|BIST TEKSTIL, DERİ
|869
|1,20
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.094
|-0,83
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.905
|2,44
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.937
|1,50
|BIST METAL ANA
|4.233
|0,10
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.429
|1,11
|BIST MADENCİLİK
|1.579
|2,62
|BIST HİZMETLER
|1.228
|0,32
|BIST ELEKTRİK
|92
|-0,10
|BIST ULAŞTIRMA
|1.709
|0,57
|BIST TURİZM
|327
|0,86
|BIST TİCARET
|3.722
|0,45
|BIST İLETİŞİM
|428
|-0,38
|BIST SPOR
|1.016
|1,20
|BIST İNŞAAT
|1.603
|0,38
|BIST MALİ
|1.629
|1,77
|BIST BANKA
|1.628
|1,95
|BIST SİGORTA
|6.450
|1,31
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|981
|0,29
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.330
|1,19
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|703
|3,55
|BIST TEKNOLOJİ
|2.007
|1,22
|BIST BİLİŞİM
|792
|0,87
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.239
|0,13
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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