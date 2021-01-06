Borsada endekslerin değişimi
06.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 06.01.2021 18:45
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.9711,15BIST SINAİ2.3760,78BIST GIDA, İÇECEK2.0580,36BIST TEKSTIL, DERİ8591,02BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.971
|1,15
|BIST SINAİ
|2.376
|0,78
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.058
|0,36
|BIST TEKSTIL, DERİ
|859
|1,02
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.111
|-0,81
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.860
|0,61
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.908
|-0,94
|BIST METAL ANA
|4.229
|1,05
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.391
|2,12
|BIST MADENCİLİK
|1.539
|-1,10
|BIST HİZMETLER
|1.225
|1,10
|BIST ELEKTRİK
|92
|0,98
|BIST ULAŞTIRMA
|1.700
|0,71
|BIST TURİZM
|324
|2,03
|BIST TİCARET
|3.705
|-0,27
|BIST İLETİŞİM
|430
|1,84
|BIST SPOR
|1.004
|8,20
|BIST İNŞAAT
|1.597
|3,71
|BIST MALİ
|1.601
|1,59
|BIST BANKA
|1.597
|3,15
|BIST SİGORTA
|6.367
|-0,44
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|978
|-0,37
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.314
|0,55
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|679
|0,18
|BIST TEKNOLOJİ
|1.983
|1,29
|BIST BİLİŞİM
|785
|0,45
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.238
|1,92
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500