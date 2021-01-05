Borsada endekslerin değişimi
05.01.2021 18:45 | Son Güncelleme: 05.01.2021 18:48
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.9151,12BIST SINAİ2.357-0,08BIST GIDA, İÇECEK2.0510,00BIST TEKSTIL, DERİ850-1,23BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.915
|1,12
|BIST SINAİ
|2.357
|-0,08
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.051
|0,00
|BIST TEKSTIL, DERİ
|850
|-1,23
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.129
|1,60
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.848
|-0,03
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.926
|-1,15
|BIST METAL ANA
|4.185
|-1,21
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.321
|2,00
|BIST MADENCİLİK
|1.556
|-1,98
|BIST HİZMETLER
|1.211
|-0,29
|BIST ELEKTRİK
|91
|-0,37
|BIST ULAŞTIRMA
|1.688
|-1,11
|BIST TURİZM
|318
|2,75
|BIST TİCARET
|3.715
|-0,87
|BIST İLETİŞİM
|422
|0,27
|BIST SPOR
|928
|-2,51
|BIST İNŞAAT
|1.540
|3,67
|BIST MALİ
|1.576
|-0,71
|BIST BANKA
|1.548
|-1,30
|BIST SİGORTA
|6.395
|-0,09
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|982
|-1,07
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.307
|-0,29
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|677
|-0,05
|BIST TEKNOLOJİ
|1.957
|-0,39
|BIST BİLİŞİM
|781
|-0,82
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.215
|-0,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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