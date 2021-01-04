Borsada endekslerin değişimi
04.01.2021 18:43 | Son Güncelleme: 04.01.2021 18:47
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.860-0,34BIST SINAİ2.3590,80BIST GIDA, İÇECEK2.0511,26BIST TEKSTIL, DERİ861-0,31BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.860
|-0,34
|BIST SINAİ
|2.359
|0,80
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.051
|1,26
|BIST TEKSTIL, DERİ
|861
|-0,31
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.095
|-2,58
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.849
|-0,73
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.949
|4,34
|BIST METAL ANA
|4.237
|-0,19
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.256
|1,35
|BIST MADENCİLİK
|1.588
|7,92
|BIST HİZMETLER
|1.215
|1,85
|BIST ELEKTRİK
|91
|3,92
|BIST ULAŞTIRMA
|1.707
|-1,99
|BIST TURİZM
|309
|2,35
|BIST TİCARET
|3.748
|2,40
|BIST İLETİŞİM
|421
|2,26
|BIST SPOR
|952
|2,26
|BIST İNŞAAT
|1.486
|1,68
|BIST MALİ
|1.587
|1,39
|BIST BANKA
|1.568
|0,67
|BIST SİGORTA
|6.400
|3,89
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|993
|3,40
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.311
|1,09
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|678
|4,67
|BIST TEKNOLOJİ
|1.965
|0,60
|BIST BİLİŞİM
|788
|0,50
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.221
|3,16
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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