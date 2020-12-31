Borsada endekslerin değişimi
31.12.2020 18:43 | Son Güncelleme: 31.12.2020 18:43
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.877-0,56BIST SINAİ2.340-0,14BIST GIDA, İÇECEK2.026-0,43BIST TEKSTIL, DERİ8640,87BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.877
|-0,56
|BIST SINAİ
|2.340
|-0,14
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.026
|-0,43
|BIST TEKSTIL, DERİ
|864
|0,87
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.151
|-0,92
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.862
|0,19
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.868
|0,17
|BIST METAL ANA
|4.245
|-1,08
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.213
|0,66
|BIST MADENCİLİK
|1.471
|-0,60
|BIST HİZMETLER
|1.193
|-0,50
|BIST ELEKTRİK
|88
|0,40
|BIST ULAŞTIRMA
|1.741
|0,51
|BIST TURİZM
|302
|4,09
|BIST TİCARET
|3.660
|-1,15
|BIST İLETİŞİM
|412
|-0,89
|BIST SPOR
|931
|1,44
|BIST İNŞAAT
|1.461
|-0,28
|BIST MALİ
|1.565
|0,20
|BIST BANKA
|1.558
|-0,06
|BIST SİGORTA
|6.161
|1,22
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|960
|0,05
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.297
|0,28
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|647
|0,75
|BIST TEKNOLOJİ
|1.953
|0,18
|BIST BİLİŞİM
|784
|2,05
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.183
|2,15
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500