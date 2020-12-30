Borsada endekslerin değişimi
30.12.2020 18:51 | Son Güncelleme: 30.12.2020 18:54
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.904-0,79BIST SINAİ2.3430,96BIST GIDA, İÇECEK2.0341,67BIST TEKSTIL, DERİ8560,55BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.904
|-0,79
|BIST SINAİ
|2.343
|0,96
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.034
|1,67
|BIST TEKSTIL, DERİ
|856
|0,55
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.171
|-1,46
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.859
|1,40
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.864
|2,63
|BIST METAL ANA
|4.291
|1,23
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.192
|-0,39
|BIST MADENCİLİK
|1.480
|1,03
|BIST HİZMETLER
|1.199
|1,09
|BIST ELEKTRİK
|88
|0,91
|BIST ULAŞTIRMA
|1.732
|1,17
|BIST TURİZM
|290
|1,82
|BIST TİCARET
|3.703
|1,25
|BIST İLETİŞİM
|415
|1,54
|BIST SPOR
|917
|-0,13
|BIST İNŞAAT
|1.465
|-0,50
|BIST MALİ
|1.562
|1,56
|BIST BANKA
|1.559
|2,79
|BIST SİGORTA
|6.087
|1,62
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|959
|0,27
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.293
|0,86
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|643
|-0,46
|BIST TEKNOLOJİ
|1.950
|2,04
|BIST BİLİŞİM
|768
|0,56
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.158
|0,84
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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