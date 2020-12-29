Borsada endekslerin değişimi
29.12.2020 18:47 | Son Güncelleme: 29.12.2020 18:51
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.9430,39BIST SINAİ2.3211,46BIST GIDA, İÇECEK2.001-0,11BIST TEKSTIL, DERİ852-0,06BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.943
|0,39
|BIST SINAİ
|2.321
|1,46
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.001
|-0,11
|BIST TEKSTIL, DERİ
|852
|-0,06
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.203
|-0,44
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.833
|2,25
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.817
|-1,04
|BIST METAL ANA
|4.239
|3,38
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.204
|0,90
|BIST MADENCİLİK
|1.465
|-0,04
|BIST HİZMETLER
|1.186
|1,12
|BIST ELEKTRİK
|87
|2,21
|BIST ULAŞTIRMA
|1.712
|2,39
|BIST TURİZM
|285
|-1,57
|BIST TİCARET
|3.657
|1,82
|BIST İLETİŞİM
|409
|-0,17
|BIST SPOR
|919
|-2,30
|BIST İNŞAAT
|1.472
|1,10
|BIST MALİ
|1.538
|0,98
|BIST BANKA
|1.516
|0,99
|BIST SİGORTA
|5.989
|-1,31
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|957
|-0,55
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.282
|1,76
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|645
|-0,57
|BIST TEKNOLOJİ
|1.911
|-0,54
|BIST BİLİŞİM
|764
|-0,43
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.149
|-0,71
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
Haber Yorumları
500