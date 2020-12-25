Borsada endekslerin değişimi
25.12.2020 18:59 | Son Güncelleme: 25.12.2020 19:03
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.8660,68BIST SINAİ2.2520,10BIST GIDA, İÇECEK1.991-0,21BIST TEKSTIL, DERİ8430,46BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.866
|0,68
|BIST SINAİ
|2.252
|0,10
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.991
|-0,21
|BIST TEKSTIL, DERİ
|843
|0,46
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.145
|4,21
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.750
|-0,26
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.824
|1,92
|BIST METAL ANA
|4.089
|-0,52
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.077
|-0,17
|BIST MADENCİLİK
|1.470
|1,43
|BIST HİZMETLER
|1.171
|0,05
|BIST ELEKTRİK
|85
|-0,75
|BIST ULAŞTIRMA
|1.684
|-0,97
|BIST TURİZM
|282
|-0,75
|BIST TİCARET
|3.585
|-0,07
|BIST İLETİŞİM
|409
|1,19
|BIST SPOR
|961
|-1,96
|BIST İNŞAAT
|1.453
|0,20
|BIST MALİ
|1.513
|-0,31
|BIST BANKA
|1.497
|-0,39
|BIST SİGORTA
|5.960
|1,35
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|946
|-0,06
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.253
|-0,57
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|643
|-0,02
|BIST TEKNOLOJİ
|1.909
|0,37
|BIST BİLİŞİM
|755
|1,12
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.149
|-0,08
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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