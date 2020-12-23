Borsada endekslerin değişimi
23.12.2020 18:57 | Son Güncelleme: 23.12.2020 19:00
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle: Sektör Endeksleri Son FiyatıGünlük DeğişimBIST KOBİ SANAYİ4.852-0,31BIST SINAİ2.2321,25BIST GIDA, İÇECEK1.9750,07BIST TEKSTIL, DERİ8370,41BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM2.
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin bugünkü kapanış ile günlük değişim oranları şöyle:
|Sektör Endeksleri
|Son Fiyatı
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|4.852
|-0,31
|BIST SINAİ
|2.232
|1,25
|BIST GIDA, İÇECEK
|1.975
|0,07
|BIST TEKSTIL, DERİ
|837
|0,41
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.046
|-0,28
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.737
|3,64
|BIST TAŞ, TOPRAK
|1.801
|-0,54
|BIST METAL ANA
|4.093
|0,39
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.101
|0,91
|BIST MADENCİLİK
|1.323
|2,44
|BIST HİZMETLER
|1.167
|1,42
|BIST ELEKTRİK
|86
|1,39
|BIST ULAŞTIRMA
|1.660
|0,81
|BIST TURİZM
|281
|1,22
|BIST TİCARET
|3.600
|2,44
|BIST İLETİŞİM
|401
|-0,05
|BIST SPOR
|980
|0,66
|BIST İNŞAAT
|1.454
|1,89
|BIST MALİ
|1.514
|0,41
|BIST BANKA
|1.502
|0,01
|BIST SİGORTA
|5.793
|-0,39
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|963
|2,63
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.247
|0,79
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|655
|0,69
|BIST TEKNOLOJİ
|1.889
|-0,06
|BIST BİLİŞİM
|736
|-0,67
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.165
|-1,20
Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara
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